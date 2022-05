CONFÉRENCE – DÉBAT AVEC ARTHUR KELLER Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

CONFÉRENCE – DÉBAT AVEC ARTHUR KELLER Épinal, 16 juin 2022, Épinal. CONFÉRENCE – DÉBAT AVEC ARTHUR KELLER rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal

2022-06-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-16 23:00:00 23:00:00 rue de la Louvière Auditorium de la Louvière

Épinal Vosges 5 EUR CONFERENCE – DEBAT Expert des limites écologiques, risques systémiques, vulnérabilités de nos sociétés … Arthur KELLER nous aidera à comprendre les causes des différentes crises et à construire des stratégies efficaces dès maintenant. +33 6 23 53 54 99 https://www.vne88.fr/ VOSGES NATURE ENVIRONNEMENT

rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Ville Épinal lieuville rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

CONFÉRENCE – DÉBAT AVEC ARTHUR KELLER Épinal 2022-06-16 was last modified: by CONFÉRENCE – DÉBAT AVEC ARTHUR KELLER Épinal Épinal 16 juin 2022 Épinal Vosges

Épinal Vosges