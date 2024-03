Conférence Débat « Avant, pendant et après le cancer… l’Activité Physique, un médicament ! Cité des Sports Issy-les-Moulineaux, jeudi 21 mars 2024.

Conférence Débat « Avant, pendant et après le cancer… l’Activité Physique, un médicament ! Conférence animée par des professionnels de santé à destination de tout public sur les bienfaits du sport et de l’activité physique, et particulièrement dans le cadre de la prévention d’un cancer. Jeudi 21 mars, 19h30 Cité des Sports Inscription gratuite ici : https://www.eventbrite.com/e/billets-le-sport-un-medicament-pratiquer-avant-pendant-et-apres-le-cancer-796225861987?aff=oddtdtcreator

Conférence en partenariat avec Activ’Santé, animée par des professionnels de santé à destination de tout public sur les bienfaits du sport et de l’activité physique, et particulièrement dans le cadre de la prévention d’un cancer ou lorsque cette maladie est déclarée. Contact : 07 82 47 46 05. Parking gratuit.

Inscription ici : https://www.eventbrite.com/e/billets-le-sport-un-medicament-pratiquer-avant-pendant-et-apres-le-cancer-796225861987?aff=oddtdtcreator

