Conférence-débat : Aux ronds points des Allumés du Jazz Conservatoire de Lille, 20 novembre 2021, Lille.

Conférence-débat : Aux ronds points des Allumés du Jazz

Conservatoire de Lille, le samedi 20 novembre à 15:00

Les Allumés du jazz, groupement de producteurs indépendants de disques, rassembleront des invité.e.s pour un débat autour du thème **De l‘usage politique de l‘enregistrement sonore**. Il sera suivi de la rencontre inédite entre trois musicien.ne.s aux esthétiques différentes mais qui pratiquent un même questionnement des disciplines et frontières esthétiques, invitant à un voyage sonore des musiques anciennes aux champs contemporains. Débat animé par Jean Rochard (Les Allumés du Jazz) avec Élise Petit (musicologue, auteure), Billie Brelok (rappeuse), Jonathan Duclos (auteur, chercheur). Cet événement est programmé par le collectif Muzzix dans le cadre du Temps fort des musiques improvisées et expérimentales en Hauts-de-France. [Plus d’informations sur le concert Luth, guitare acoustique et électrique](https://conservatoire.lille.fr/luth-guitare-acoustique-et-electrique-une-rencontre-experimentale) **INFORMATIONS PRATIQUES** Conférence – débat Aux ronds points des Allumés du jazz Samedi 20 novembre 2021 – 15h-17h Conservatoire de Lille (accès par la Place du Concert) Entrée gratuite – Salle C1/10 **Informations et réservations :** [**[resa@muzzix.info](mailto:resa@muzzix.info)**](mailto:resa@muzzix.info)

Informations et réservations : resa@muzzix.info

En préambule du concert Luth, guitare acoustique et électrique aura lieu la conférence-débat Aux ronds points des Allumés du jazz.

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T17:00:00