La France, un des premiers pays d'immigration, porte une pluralité de ses populations de différentes origines culturelles. Nos cités ont évolué au cours de l'histoire avec les différents mouvements de migrations intérieures ou extérieures et nous partageons aujourd'hui des espaces de vie qui nous amène à concevoir des projets d'avenir en commun. Dans l'objectif de mieux comprendre les enjeux de la construction d'un lien social dans nos cités nous proposons ce temps d'échange.

