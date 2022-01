Conférence-débat Arthez-de-Béarn, 22 janvier 2022, Arthez-de-Béarn. Conférence-débat Le Pingouin alternatif 14 place du Palais Arthez-de-Béarn

Sur le thème De l'individualisme à l'obsession narcissique dans la société contemporaine.

Avec Mathias Roux (normalien et agrégé de philosophie).

+33 6 82 49 47 05

Catégories d'évènement: Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques

Lieu Arthez-de-Béarn
Adresse Le Pingouin alternatif 14 place du Palais
Ville Arthez-de-Béarn