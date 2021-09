Magny-en-Vexin Place de l'Europe Magny-en-Vexin, Val-d'Oise Conférence-débat : architecture et patrimoine par les étudiants de l’Université de Cergy Place de l’Europe Magny-en-Vexin Catégories d’évènement: Magny-en-Vexin

Dans le cadre du projet tuteuré 2020/21 de la licence professionnelle “Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti”, trois groupes d’étudiants de l’Université de Cergy présentent les résultats de leurs études portant sur : 1) L’hôtel de Crosne ou hôtel de Saussay, situé au 20 rue de Crosne, classé au titre des monuments historiques en 1944, et abritant la mairie de Magny-en-Vexin depuis 1949. 2) L’hôtel de Brière ou hôtel Guyard, place de la Halle, datant de 1740, inscrit aux bâtiments historiques depuis 1990. 3) L’église de la Nativité de Notre-Dame, église renaissance la plus remarquable du Vexin français, classée au titre des monuments historiques en 1908. Chaque groupe d’étudiants présentera ces travaux à l’occasion de conférences de 15 minutes chacune, suivi de questions réponses. Des documents photographiques en consultation libre seront exposés dans la salle des Fêtes. Les visites libres se dérouleront de 14h à 18h le samedi 18 et le dimanche 19 septembre.

Entrée libre, présentation du passe sanitaire à l’entrée du bâtiment.

