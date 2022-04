Conférence-débat #4 – Des Balkans à l’Ukraine : la poudrière de l’Europe ? Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Conférence-débat #4 – Des Balkans à l’Ukraine : la poudrière de l’Europe ? Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 16 avril 2022, Bordeaux. Conférence-débat #4 – Des Balkans à l’Ukraine : la poudrière de l’Europe ?

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, le samedi 16 avril à 19:00

19h00 : Des Balkans à l’Ukraine : la poudrière de l’Europe ? Cocktail dinatoire offert par la MEBA Entrée libre et gratuite

Entrée libre et gratuite

Des Balkans à l’Ukraine : la poudrière de l’Europe ? Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T19:00:00 2022-04-16T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Adresse 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Departement Gironde

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Conférence-débat #4 – Des Balkans à l’Ukraine : la poudrière de l’Europe ? Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 2022-04-16 was last modified: by Conférence-débat #4 – Des Balkans à l’Ukraine : la poudrière de l’Europe ? Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine 16 avril 2022 bordeaux Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux

Bordeaux Gironde