Rennes Faculté des Sciences Économiques Ille-et-Vilaine, Rennes Conférence-débat : 15 ans de présence militaire en Afghanistan Faculté des Sciences Économiques Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Conférence-débat : 15 ans de présence militaire en Afghanistan Faculté des Sciences Économiques, 18 octobre 2021, Rennes. Conférence-débat : 15 ans de présence militaire en Afghanistan

Faculté des Sciences Économiques, le lundi 18 octobre à 12:30

Avec le colonel Jean Fenon, du Centre de Doctrine et d’Enseignement du Commandement.

Amphi Krier

Café stratégique de Rennes 1 Faculté des Sciences Économiques 7 place hoche Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-18T12:30:00 2021-10-18T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté des Sciences Économiques Adresse 7 place hoche Ville Rennes lieuville Faculté des Sciences Économiques Rennes