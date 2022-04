Conférence-débat #1 – Regards croisés de Jeunes Européens Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Conférence-débat #1 – Regards croisés de Jeunes Européens Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, 9 mai 2022, Bordeaux. Conférence-débat #1 – Regards croisés de Jeunes Européens

Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, le lundi 9 mai à 19:00

19h00 : Regards croisés de jeunes européens engagés aux quatre coins du continent. Dégustation offerte à la suite de la conférence. Entrée libre et gratuite

Entrée libre et gratuite

Conférence sur de jeunes européens engagés, depuis les villes jumelées avec Bordeaux Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T19:00:00 2022-05-09T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Adresse 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Departement Gironde

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Conférence-débat #1 – Regards croisés de Jeunes Européens Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 2022-05-09 was last modified: by Conférence-débat #1 – Regards croisés de Jeunes Européens Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine 9 mai 2022 bordeaux Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux

Bordeaux Gironde