CONFERENCE – DE VIVALDI A BACH – MUSIKALISCH DENKEN Béziers, 20 mai 2022, Béziers.

CONFERENCE – DE VIVALDI A BACH – MUSIKALISCH DENKEN Béziers

2022-05-20 – 2022-05-20

Béziers Hérault

À la différence de Corelli, Vivaldi n’a pas “fait école”, ses successeurs n’ont pas diffusé son enseignement, ils n’ont pas écrit de traité et à sa mort en 1741, ses contemporains l’avaient déjà oublié. Pourtant, il a changé l’histoire de la musique à travers l’influence profonde qu’il a eue sur J.S. Bach. L’estimant assez peu, Wilhelm Friedemann Bach s’est attribué l’une de ses œuvres et a ainsi trompé l’attention des chercheurs jusqu’au XXe siècle. Vivaldi est sorti de l’oubli grâce aux prémices de la musicologie bachienne du XIXe siècle, nous découvrirons dans quelles circonstances spéciales le Cantor a découvert sa musique et nous examinerons l’immense impact du langage vivaldien sur le style de Bach.

Entrée libre.

Vivaldi est sorti de l’oubli grâce aux prémices de la musicologie bachienne du XIXe siècle. Nous découvrirons dans quelles circonstances spéciales le Cantor a découvert sa musique et nous examinerons l’immense impact du langage vivaldien sur le style de Bach. Entrée libre.

+33 4 99 41 34 80

À la différence de Corelli, Vivaldi n’a pas “fait école”, ses successeurs n’ont pas diffusé son enseignement, ils n’ont pas écrit de traité et à sa mort en 1741, ses contemporains l’avaient déjà oublié. Pourtant, il a changé l’histoire de la musique à travers l’influence profonde qu’il a eue sur J.S. Bach. L’estimant assez peu, Wilhelm Friedemann Bach s’est attribué l’une de ses œuvres et a ainsi trompé l’attention des chercheurs jusqu’au XXe siècle. Vivaldi est sorti de l’oubli grâce aux prémices de la musicologie bachienne du XIXe siècle, nous découvrirons dans quelles circonstances spéciales le Cantor a découvert sa musique et nous examinerons l’immense impact du langage vivaldien sur le style de Bach.

Entrée libre.

Conservatoire BM

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-19 par