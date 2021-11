CONFÉRENCE DE VIRGINIE GIROD : FEMMES EN MÉDITERRANÉE ANTIQUE Assignan, 27 novembre 2021, Assignan.

CONFÉRENCE DE VIRGINIE GIROD : FEMMES EN MÉDITERRANÉE ANTIQUE Assignan

2021-11-27 – 2021-11-27

Assignan Hérault Assignan

Docteur en Histoire, Virginie Girod est spécialiste de l’Antiquité romaine, des femmes et de la sexualité. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages tels que Les femmes et le sexe dans la Rome Antique (2013), Agrippine, sexe, crimes et pouvoir dans la Rome impériale (2015) et Théodora, prostituée et impératrice de Byzance (2018) parus chez Tallandier.

Elle intervient également dans des émissions historiques comme Secrets d’Histoire et écrit des chroniques pour différents magazines. La voici cette année en Sud-Hérault pour nous faire partager ses connaissances autour du statut et de la condition de la femme dans notre territoire traversé par la Via domitia. Lors d’une conférence illustrée, elle expliquera les ressorts de la romanisation, l’art de vivre, la vie quotidienne et plus particulièrement le rôle des femmes notamment autour de la vigne et

du vin. En guise d’introduction, découvrez une exposition d’objets antiques et de photographies issus de collections publiques

locales et nationales.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Organisé par la Communauté de Communes Sud-Hérault

Conférence et exposition de Virginie Girod : Femmes en Méditerranée Antique

culture@cc-sud-herault.fr +33 4 67 62 36 26 http://www.lasaison-sudherault.com/

Assignan

