Résidence Domitys les Safrans, le vendredi 21 janvier 2022 à 17:00

Vincent Chovet nous propose de plonger dans la littérature en retraçant l’amour dans divers ouvrages. Participation de mandé de 2€.

Limité à 30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T18:00:00

