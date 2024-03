Conférence de Umberto Napolitano, architecte – agence LAN CROA PACA Marseille, lundi 18 mars 2024.

Conférence de Umberto Napolitano, architecte – agence LAN Conférence du cycle annuel KHORA avec la MAV PACA Lundi 18 mars, 19h00 CROA PACA entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T19:00:00+01:00 – 2024-03-18T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-18T19:00:00+01:00 – 2024-03-18T21:00:00+01:00

LAN (Local Architecture Network) a été créé par Benoit Jallon et Umberto Napolitano en 2002, avec l’idée d’explorer l’architecture en tant que matière au croisement de plusieurs disciplines. Cette attitude, aujourd’hui devenue méthodologie, permet à l’agence de parcourir de nouveaux territoires à la recherche d’une vision impliquant à la fois les questions écologiques, sociales, urbaines et fonctionnelles.

Les projets concrétisent cet esprit d’ouverture et couvrent un spectre très large d’échelles et de programmes : l’extension du Musée MAXXI de Rome, la transformation de la tour Rive de Seine, le théâtre du Maillon (Équerre d’argent 2020), la tour Euravenir (nominé au Mies van der Rohe Award 2015 et Prix Soufaché de l’Académie d’Architecture), les logements expérimentaux de Bègles (Biennale de Venise 2016), la résidence étudiante de la Rue Pajol (premier prix national BigMat), les archives départementales EDF (Leaf Awards 2011), les Neue Hamburger Terrassen (International Architecture Awards en 2014) sont quelques-uns des opérations iconiques que l’agence a produits ces deux dernières décennies. LAN travaille actuellement en Europe (France, Belgique, Allemagne et Slovénie) et s’ouvre à l’international à travers les expériences au Moyen Orient et en Asie.

En plus de la conception architecturale et urbaine, l’agence s’engage activement dans le débat disciplinaire et développe une production théorique importante, sous forme d’expositions (Napoli Super Modern 2022, Haussmann – modèle de ville au Pavillon de l’Arsenal 2017, Biennale de Venise en 2016), de publications (Traces en 2012, Napoli Super Modern 2020) et de conférences. Depuis 2019 deux nouveaux projets ont vu le jour dans l’écosystème LAN : le laboratoire de recherche sur l’architecture et le réel (RAAR) et le restaurant galerie Pianoterra.

L’enseignement et la transmission font aussi partie de la vision transversale et transdisciplinaire. Umberto Napolitano a été professeur à la Columbia University GSAPP de New York (USA) et à l’AA (Architecture Association) School of Architecture à Londres (UK), et enseigne actuellement à la TU de Vienne. Il est membre de l’Académie Française d’architecture depuis 2016.

Les deux associés de l’agence ont été nommés en 2018 Chevaliers de l’ordre des Arts et des Lettres.

www.lan-paris.com/fr/

—————

Khora est un collectif de six architectes rassemblés afin de réfléchir à l’avenir des villes périphériques et de s’y confronter avec les outils de leur discipline.

Selon Khora, la ville est indissociable de l’architecture, et la dichotomie entre urbanistes et architectes n’a pas lieu d’être. Khora ne veut pas désespérer devant la situation des villes périphériques que nous connaissons tous, avec tous les maux que nous leurs connaissons. Au contraire. Nous pensons qu’il est une chance de notre époque d’inventer. Inventer la nouvelle ville. La ville qui naitra depuis l’intérieur de ces tissus, qui se recomposera sur l’existant.

Ces villes sont composées d’éléments autonomes. Nous avons beau avoir envie de s’élever contre cette autonomie exacerbée qui nie la dimension publique de l’architecture, nous avons décidé de le prendre comme un mal nécessaire. Un état présent, que nous ne pourrons pas changer.

Ce sur quoi nous pouvons agir, ce qui relève du seul savoir-faire de l’architecte, c’est de mettre en rapport ces éléments autonomes, c’est les mettre en tension, modeler ces interstices, afin de les transformer en espace. La séculaire continuité construite de nos centres anciens n’existera plus, faisons en le deuil. La continuité que nous devons amorcer est désormais d’ordre spatial.

Le défi est délicieux tant il nécessite aux architectes de se repositionner en réinvestissant ces questions. Il est une occasion unique pour notre métier de réaffirmer notre savoir faire au service des espaces publics car durant trop longtemps l’architecte a privilégié la sphère privée se souciant peu de la dimension civique de l’architecture.

www.atelierkhora.com

—————

INFOS PRATIQUES

Conférence organisée par le collectif KHORA et accueillie par la MAV PACA.

Lieu : Ordre des architectes PACA, 12 Bd Théodore Thurner 13006 Marseille (métro ND du mont)

Date : le lundi 18 mars 2024 à 19h

CROA PACA 12 boulevard théodore thurner 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.lan-paris.com/fr/ »}, {« link »: « http://www.atelierkhora.com »}]

architecture conférence

DR