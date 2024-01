Conférence de Thierry Terret sur l’Olympisme et l’égalité des sexes Musée de la préfecture de Police Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 17h30 à 19h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de l’exposition « Police et sport : esprit de corps, culture du corps », le musée de la préfecture de Police vous propose une conférence de Thierry Terret, historien spécialiste de l’histoire du sport.

Thierry Terret est un historien spécialiste de l’histoire du sport. Il a notamment été délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques d’avril 2018 à août 2022 puis nommé à la tête du vice-rectorat de Polynésie française. Le jeudi 14 mars, à 17h30, dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, Thierry Terret, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur le sport et le genre, propose une conférence sur l’Olympisme et l’égalité des sexes.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces. Il vous sera également possible de vous procurer certains ouvrages de Thierry Terret.

Musée de la préfecture de Police 4, rue de la montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris

Contact : https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/musee +33144415250 museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr https://www.smartagenda.fr/pro/prefecture-de-police-musee/rendez-vous

