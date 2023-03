Conférence de Thierry Belmonte : « Matériaux du futur : quelle révolution pour que rien ne change » IUT Le Creusot, amphithéâtre Mesures physiques Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Conférence de Thierry Belmonte : « Matériaux du futur : quelle révolution pour que rien ne change » IUT Le Creusot, amphithéâtre Mesures physiques, 4 avril 2023, Le Creusot . Conférence de Thierry Belmonte : « Matériaux du futur : quelle révolution pour que rien ne change » 12 rue de la Fonderie IUT Le Creusot, amphithéâtre Mesures physiques Le Creusot Saône-et-Loire IUT Le Creusot, amphithéâtre Mesures physiques 12 rue de la Fonderie

2023-04-04 – 2023-04-04

IUT Le Creusot, amphithéâtre Mesures physiques 12 rue de la Fonderie

Le Creusot

Saône-et-Loire EUR Conférence de Monsieur Thierry Belmonte, ancien directeur de l’Institut Jean Lamour, laboratoire spécialisé dans les matériaux à Nancy.

Cette conférence sera précédée d’une intervention au lycée Léon Blum du Creusot auprès des élèves de première et terminale dans l’après-midi.

IUT Le Creusot amphithéâtre Mesures Physique à 18h30. Entrée gratuite et accessible à tous. Organisation en partenariat Sciences en Lumière (CNRS)-Académie François Bourdon. archives.historiques@afbourdon.com +33 3 85 80 81 51 https://www.afbourdon.com/ IUT Le Creusot, amphithéâtre Mesures physiques 12 rue de la Fonderie Le Creusot

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Creusot, Saône-et-Loire Autres Lieu Le Creusot Adresse Le Creusot Saône-et-Loire IUT Le Creusot, amphithéâtre Mesures physiques 12 rue de la Fonderie Ville Le Creusot Departement Saône-et-Loire Lieu Ville IUT Le Creusot, amphithéâtre Mesures physiques 12 rue de la Fonderie Le Creusot

Le Creusot Le Creusot Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le creusot /

Conférence de Thierry Belmonte : « Matériaux du futur : quelle révolution pour que rien ne change » IUT Le Creusot, amphithéâtre Mesures physiques 2023-04-04 was last modified: by Conférence de Thierry Belmonte : « Matériaux du futur : quelle révolution pour que rien ne change » IUT Le Creusot, amphithéâtre Mesures physiques Le Creusot 4 avril 2023 12 rue de la Fonderie IUT Le Creusot amphithéâtre Mesures physiques Le Creusot amphithéâtre Mesures physiques Le Creusot Saône-et-Loire IUT Le Creusot Saône-et-Loire

Le Creusot Saône-et-Loire