Conférence de Sylvain Delcomminette sur Aristote Aix-en-Provence, mercredi 31 janvier 2024.

Début : 2024-01-31 18:00:00

fin : 2024-01-31 20:00:00

Conférence par Sylvain Delcomminette (Bruxelles).

Conférence par Sylvain Delcomminette (Bruxelles).

En quel(s) sens l’intelligence est-elle séparée selon Aristote ?

Depuis l’Antiquité, la question de la séparation de l’intelligence selon Aristote a soulevé d’innombrables difficultés. On peut notamment poser les questions suivantes (1) Dans le De anima, Aristote distingue explicitement entre deux types de séparation la séparation « logique » et la séparation « locale ». Les commentateurs en ont introduit plusieurs autres séparation « simpliciter », séparation « ontologique », séparation « taxinomi-que », etc. Ces ajouts sont-ils nécessaires, voire pertinents ? Sinon, pourquoi Aristote se limite-t-il aux deux premiers types de séparation ? (2) La question de la séparation intervient avant tout dans le De anima pour penser le rapport entre les différentes parties ou facultés de l’âme. En revanche, en ce qui concerne l’intelligence, la séparation est plutôt pensée relativement au corps. Y a-t-il un rapport entre ces deux problématiques, et si oui, lequel ? (3) Dans le célèbre chapitre 5, Aristote distingue entre une intelligence qui est telle « par le fait de devenir toutes choses » et une intelligence qui est telle « par le fait de les produire toutes ». Or différents textes suggèrent que chacune de ces deux intelligences est séparée. Mais le sont-elles dans le même sens ?

Cette communication reviendra sur ces différentes questions et tentera d’en clarifier les enjeux, ainsi, peut-être, que d’y apporter quelques réponses.



Pour participer et recevoir le lien de connexion s’adresser à info@kairoskailogos.com.

En visio-conférence sur la plateforme Zoom.

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@kairoskailogos.com



