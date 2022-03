Conférence de Swen Renault sur sa série de photographies intitulée : UCHRONIA École d’arts plastiques, 29 mars 2022, Châtellerault.

École d’arts plastiques, le mardi 29 mars à 18:00

Cette série de relecture photographique est née d’une réflexion autour de l’importance et de la force des images dites « iconiques » face à l’Histoire. Ces Photographies « Icônes » de notre temps sont célèbres et connues, soit parce qu’elles sont les premières du genre, soit parce qu’elles ont façonné notre façon de penser et voir notre société. Elles nous permettent d’avoir un regard sur notre histoire. Et si… Ces uchronies photographiques où le temps n’existe pas, donnaient à voir une toute autre version d’un événement? Toujours reconnaissables, elles sont réduites au commun, à un simple décor, un mauvais timing ou acte photographique manqué. Elles ne font plus preuve et n’agissent plus dans les yeux du regardeur de la même manière, voir elle n’agissent plus du tout. Elles en deviennent contrefactuelles et pose la question à savoir si ces photographies qui ont changées le monde, l’ont-elles vraiment changé? [Plus d’information sur le Pass vaccinal]([https://www.ville-chatellerault.fr/pass-vaccinal](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-vaccinal) )

gratuit, entrée libre, contrôle pass vaccinal

École d’arts plastiques 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



