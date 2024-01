Conférence de Serge Bouvier – Picasso ogre et génie Auditorium de l’ESCC Maen Roch, jeudi 28 mars 2024.

Conférence de Serge Bouvier – Picasso ogre et génie Auditorium de l’ESCC Maen Roch Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-28 22:00:00

Artiste parmi les plus protéiforme et créatif du XXe siècle, Pablo Picasso est reconnu mondialement pour son art. Cependant, sa vie sentimentale est sujette à de nombreuses critiques, faisant état de déviances et de misogynie.

Cette conférence-débat avec Serge Bouvier, professeur agrégé d’arts plastiques, proposera au public de se forger une opinion sur le lien qu’entretenait Picasso avec les femmes et mettra en lumière le rôle des femmes artistes dans le milieu de la création du XXe siècle.

Participation libre.

Auditorium de l’ESCC 1, rue Albert Camus

Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne poleartistiqueetculturel@gmail.com



