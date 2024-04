Conférence de Sébastien CAVERNE Archéo’site Les Rues-des-Vignes, samedi 20 avril 2024.

Conférence de Sébastien CAVERNE L’athlétisme et les infrastructures sportives à l’époque romaine Samedi 20 avril, 17h00 Archéo’site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T17:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T17:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:00:00+02:00

Les Grecs prenaient soin de leurs corps par de l’exercice physique régulier. Ils furent les créateurs des stades et des concours panhelléniques constitués des jeux olympiques, des jeux néméens, des jeux pythiques, et des jeux isthmiques ou encore des concours panathénaïques. Ces jeux ne disparaissent pas à la période romaine, mais, peu de stades sont construits et on ne connaît presque pas d’athlètes dans ces disciplines. Les stades se remplissent principalement lors d’une seule épreuve. Laquelle et pourquoi ? Cette conférence démontrera que les Romains ont créé une nouvelle forme de pratique sportive ». Sébastien Caverne vous commentera les raisons d’un tel changement.

Informations pratique :

Samedi 20 avril •

De 17 h à 18 h

Archéo’site 882 rue Haute 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

archéosite CAC Cambrai