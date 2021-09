Orsay Amphithéâtre A1,Bâtiment 625 Essonne, Orsay Conférence de Sébastien Carassou : Le sens de la vie, vers une définition universelle du vivant ? Amphithéâtre A1,Bâtiment 625 Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Nous sommes astronomiquement heureux de vous retrouver en cette rentrée de septembre ! Pour célébrer cette rentrée nous vous proposons une conférence de l’excellent eet ! l’xcelent vulgarisateur et ancien MagistèrienA1A1 Sébastien Carassou (de la chaîne Youtube Le Sense of Wonder : [https://www.youtube.com/c/LeSenseOfWonder](https://www.youtube.com/c/LeSenseOfWonder)). Il se propose cette fois-ci d’explorer le sens de la vie (oui oui, rien que ça). A1 Cette conférence aura lieu le Jeudi 16 Septembre 2021 à 20h au Bâtiment hbar (625), Amphithéâtre A1. Et en parallèle en direct sur notre chaîne Youtube : [https://www.youtube.com/c/ALCOR-asso](https://www.youtube.com/c/ALCOR-asso) Notez au passage que selon les directives gouvernementales, le pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à la conférence. En espérant vous retrouver bientôt ?

Entrée libre

