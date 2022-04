Conférence de Ronan Calvez “Une histoire sociolinguistique de la langue bretonne” Cinéma Even Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Conférence de Ronan Calvez “Une histoire sociolinguistique de la langue bretonne” Cinéma Even, 12 mai 2022, Lesneven. Conférence de Ronan Calvez “Une histoire sociolinguistique de la langue bretonne”

Cinéma Even, le jeudi 12 mai à 14:00 Gratuit

Dans le cadre de la fête de la Bretagne à Lesneven, conférence de Ronan Calvez, enseignant-chercheur, sur le thème “Une histoire sociolinguistique de la langue bretonne” Cinéma Even 18 rue Alsace-Lorraine 29260 Lesneven Lesneven Finistère

2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T15:30:00

