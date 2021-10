Porspoder Porspoder Finistère, Porspoder Conférence de Rémy Marion sur l’ours polaire au Chenal Porspoder Porspoder Catégories d’évènement: Finistère

Conférence de Rémy Marion sur l'ours polaire au Chenal Porspoder, 6 novembre 2021, Porspoder. Conférence de Rémy Marion sur l'ours polaire au Chenal 2021-11-06 15:30:00 – 2021-11-06 18:00:00 Le Chenal 13 rue du Port

Menacé par le réchauffement climatique, l'ours polaire doit s'adapter pour ne pas disparaître. En le suivant pas à pas au fil des saisons, ce documentaire donne des raisons d'espérer. Tourné pendant cinq ans aux quatre coins de l'Arctique, il fait le point sur la réalité du mode de vie de cet animal extraordinaire. Rémy Marion, conférencier, photographe, réalisateur, écrivain, viendra présenter son film au Chenal et nous donnera des nouvelles du plus grand prédateur terrestre…. pour combien de temps encore ?

