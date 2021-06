CONFÉRENCE DE REMISE DU PRIX DU LIVRE DU RÉEL Station Ausone, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Bordeaux.

Station Ausone, le jeudi 1 juillet à 18:30

Pour son édition 2021, Le Prix du Livre du Réel se renouvelle et annonce ses lauréats. Pour la littérature française : Joy Sorman avec « A la folie », paru aux éditions Flammarion Pour la bande dessinée documentaire : Gaspard d’ Allens, Pierre Bonneau et Cécile Guillard avec « Cent mille ans », paru en co-édition Le Seuil / La Revue dessinée Le Prix du Livre du Réel créé en 2017 par la librairie Mollat et le journal Sud Ouest, il récompense des livres qui conjuguent le meilleur du journalisme et de la littérature. Très présent dans le monde anglo-saxon sous le nom de « narrative non fiction », les livres du réel participent à une meilleure compréhension du monde. Rendez-vous à la Station Ausone. Le Prix du Livre du Réel est organisé par la librairie Mollat en partenariat avec Sciences Po Bordeaux et le CIC Sud Ouest. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Venez assister à la conférence de remise du Prix du Livre du Réel animée par Éric Fottorino, président du jury, journaliste et écrivain, fondateur et directeur de publication du 1 Hebdo et de Zadig.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



