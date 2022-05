Conférence : “De quoi rit-on au Chat Noir?” Le Grand Atelier,Musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

le samedi 14 mai à 18:00

**Conférence : “De quoi rit-on au Chat Noir ?” par Caroline Crépiat** La réputation du Chat Noir le précède : lieu de divertissement incontournable de la fin du XIXème siècle, pour l’ensemble des pratiques qui s’organisent sous cet emblème – débit de boisson, rendez-vous d’une bohème tapageuse, scène ouverte aux poètes et chansonniers, théâtre d’ombres et même musée de l’avant-garde et de l’incohérence – , on se doute bien qu’on s’y amuse. Mais de quoi rit-on, au juste, au Chat Noir ?

Entrée libre selon les places disponibles – réservation conseillée

