Conférence de prévention des escroqueries et des cambriolages Salle de la Marne Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

Conférence de prévention des escroqueries et des cambriolages Salle de la Marne, 12 mai 2022, Quint-Fonsegrives. Conférence de prévention des escroqueries et des cambriolages

Salle de la Marne, le jeudi 12 mai à 14:30

Les objectifs de cette conférence : > Action de sensibilisation autour de la prévention des arnaques du quotidien (escroquerie, abus de confiance/de faiblesse, vente forcée, …). > Action et conseil de prévention des cambriolages et vols à la roulotte. Conférence tout public. Pour plus d’informations contactez le service social au 05.61.24.92.49 ou par e-mail : [service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr](mailto:service.social@mairie-quint-fonsegrives.fr) En partenariat avec la Gendarmerie de Balma Salle de la Marne Rue des Coteaux, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T14:30:00 2022-05-12T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Salle de la Marne Adresse Rue des Coteaux, 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Salle de la Marne Quint-Fonsegrives Departement Haute-Garonne

Salle de la Marne Quint-Fonsegrives Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quint-fonsegrives/

Conférence de prévention des escroqueries et des cambriolages Salle de la Marne 2022-05-12 was last modified: by Conférence de prévention des escroqueries et des cambriolages Salle de la Marne Salle de la Marne 12 mai 2022 Quint-Fonsegrives Salle de la Marne Quint-Fonsegrives

Quint-Fonsegrives Haute-Garonne