Conférence de Presse/Showcase Après La pluie Espace musical Hyperion Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Conférence de Presse/Showcase Après La pluie Espace musical Hyperion, 22 février 2022, Marseille. Conférence de Presse/Showcase Après La pluie

Espace musical Hyperion, le mardi 22 février à 18:00

La Compagnie « Après la Pluie » a été créée il y a plus de 15 ans, cette association à pour vocation d’améliorer le quotidien des enfants hospitalisés au service d’hémato-oncologie de l’hôpital de LaTimone à travers des créations artistiques. Venez découvrir lors de ce Showcase le résultat magique et émouvant du travail commun des enfants, musiciens, chanteurs et acteurs.

Entrée libre / Pass vaccinal

♫♫♫ Espace musical Hyperion 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T18:00:00 2022-02-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Espace musical Hyperion Adresse 2 bis, avenue Maréchal Foch, 13004 Marseille Ville Marseille lieuville Espace musical Hyperion Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Espace musical Hyperion Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Conférence de Presse/Showcase Après La pluie Espace musical Hyperion 2022-02-22 was last modified: by Conférence de Presse/Showcase Après La pluie Espace musical Hyperion Espace musical Hyperion 22 février 2022 Espace Musical HYPERION Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône