Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, le site Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) à Saumur accueillera une journée dédiée aux enjeux de la filière équine le 1er avril 2022. Au programme, une demie-journée d’échanges lors de tables rondes autour du cheval. Cette conférence de presse au salon de l’agriculture est l’occasion pour ses organisateurs d’annoncer cet événement et d’aborder les thématiques qui seront traitées lors du colloque du 1er avril. La conférence de presse aura lieu le mardi 1er mars à 17h30, sur le stand du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (hall 4). Pour ces échanges, seront présents Madame la députée Laetitia Saint Paul, Vice-présidente de l’Assemblée nationale, Jean-Roch Gaillet, Directeur général de l’IFCE, et Sylvie Brunel, géographe et écrivain, professeur à Sorbonne Université, spécialiste des questions de développement durable, modératrice d’une des tables rondes du colloque. Conférence de presse annonçant l’événement du 1er avril 2022, en présence de Madame la députée Laetitia Saint Paul, Jean-Roch Gaillet, Directeur général de l’IFCE, et Sylvie Brunel, conférencière Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

