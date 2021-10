Conférence de présentation des services du Welcome City lab pour la promotion 9 ONLINE, 17 novembre 2021, Paris.

Conférence de présentation des services du Welcome City lab pour la promotion 9

du mercredi 17 novembre au mercredi 1 décembre à ONLINE

Inscrivez-vous pour rencontrer Anna et Elise, responsables du programme d’accompagnement de startup du Welcome City Lab. Au programme : * 20 minutes de présentation de l’accompagnement du Welcome City Lab * 40 minutes de réponses aux questions Conférences en français : 17 novembre à 10h00 ——————- Register here to meet Anna and Elise – Welcome City Lab’s startup program managers. Agenda : * 20 minutes presentation * 40 minutes Q&A English conference: Decembre1st at 10am CEST Time

Sur inscription

Conférences digitales Welcome City Lab – Promotion 9

ONLINE Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T11:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T11:00:00