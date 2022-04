Conférence de présentation de l’exposition “Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques : Jean Arp, Émile Gilioli, Marino Marini” Potager du Dauphin, 9 avril 2022, Meudon.

Conférence de présentation de l’exposition “Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques : Jean Arp, Émile Gilioli, Marino Marini”

Potager du Dauphin, le samedi 9 avril à 14:30

Le Musée d’art et d’histoire de Meudon propose du 26 mars au 10 juillet 2022 une exposition inédite dédiée à **Maria Papa Rostkowska** (1923-2008), sculptrice de la Nouvelle École de Paris. Le travail de cette artiste d’origine polonaise, de nationalité italienne mais résolument française de cœur, bénéficiera d’une première rétrospective en Ile-de-France au musée d’art et d’histoire de Meudon. Les œuvres de Maria Papa Rostkowska trouveront un écho avec celles de ses amis, peintres et sculpteurs (Jean Arp, Émile Gilioli et Marino Marini), qu’elle a côtoyés tout au long de sa carrière. L’exposition _**Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques: Jean Arp, Émile Gilioli, Marino Marini**_ met également en lumière les correspondances plastiques entre ses sculptures, véritables fils conducteurs de cette présentation, et les dessins, collages et lithographies de Jean Arp (1886-1966), Émile Gilioli (1911-1977) et Marino Marini (1901- 1980). Ces quatre artistes, ayant tous autant pratiqué la sculpture que les arts graphiques sont réunis au musée au sein d’un parcours intime. Affinités, amitiés, voire « mariages artistiques », chaque lien qui unit Maria Papa Rostkowska à ces artistes est unique. La vie artistique parisienne et italienne de la sculptrice est jalonnée de rencontres mais celles-là sont scellées dans le marbre, son matériau de prédilection. Le musée d’art et d’histoire de Meudon est heureux de vous faire découvrir l’univers de cette artiste qui a fait de sa vie un manifeste pour l’art. **Samedi 9 avril** _14h30_ _Salle de conférences du Potager du Dauphin_ _15, rue de Porto-Riche – 92190 Meudon_ _Gratuit_ _Durée : 1h_ _Sur réservation 01 49 66 68 90 – 01 41 14 65 50_ _[uar@mairie-meudon.fr](mailto:uar@mairie-meudon.fr)_

Gratuit – Sur réservation – Conférence au Potager du Dauphin

Présentation de l’exposition par Marianne Lombardi, directrice du musée d’art et d’histoire de Meudon et Joëlle et Nicolas Rostkowski, belle-fille et fils de l’artiste.

Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche – 92190 MEUDON Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:30:00 2022-04-09T15:30:00