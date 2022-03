CONFÉRENCE ‘DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS AU VAL D’AJOL, LES INCONTOURNABLES AU XIXE SIÈCLE’ Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Le Val-d’Ajol Vosges Le Val-d’Ajol Conférence “De Plombières-les-Bains au Val-d’Ajol, les incontournables au XIXe siècle”, animée par Sandrine DORE et Nicole NAPPEE ville de Plombières-les-bains le 29 avril 2022 à 20h aux Épinettes. Adhésion familiale annuelle MJC 8€ / GRATUIT pour les adhérents + famille

ou 5€ la conférence pour les non adhérents +33 3 29 29 08 26 http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com/ mjc

les épinettes 1er étage 8 place de l ‘hotel de ville Le Val-d’Ajol

