Conférence de Plan Común institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse, jeudi 8 février 2024.

Conférence de Plan Común Découvrez des pratiques plurielles et vertueuses de l’architecture et de la conception face à un monde en mouvement permanent. Jeudi 8 février, 18h00 institut supérieur des arts et du design de Toulouse Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Début : 2024-02-08T18:00:00+01:00 – 2024-02-08T19:30:00+01:00

Plan Común est une agence d’architecture franco-chilienne fondée en 2012, basée à Paris et à Santiago du Chili. L’agence développe des stratégies pour maximiser et renforcer les espaces partagés et collectifs, le bien commun, au moyen d’outils architecturaux simples, par la recherche, l’édition de contenu, la conception d’expositions, de projets architecturaux ou urbains. Les commandes, qu’elles soient publiques ou privées, font l’objet d’une approche stratégique visant à réévaluer les usages et les hiérarchies spatiales, en considérant l’architecture comme faisant partie d’un réseau complexe de conditions et d’intérêts différents.

Leur projet « Maison Commune », réalisé en auto-commande, a été récompensé par le prix de la critique D’A, et nommé pour le prix de l’Équerre d’Argent dans la catégorie logement et pour le prix européen Mies van Der Rohe.

Cette conférence est présentée dans le cadre du cycle « Architectures en transitions » qui met en avant les pratiques plurielles et vertueuses de l’architecture et de la conception face à un monde en mouvement permanent. Les architectures, comme le reste, sont en transitions.

+ d’infos → https://maop.fr/programmation/conference-plan-comun

