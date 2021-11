Poitiers Amhpi Hardoin,43 rue Charles de Gaulle,Poitiers. En face de Notre Dame. Poitiers, Vienne Conférence de Pierre Conesa : “Les radicalismes religieux, désislamiser le débat” Amhpi Hardoin,43 rue Charles de Gaulle,Poitiers. En face de Notre Dame. Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Conférence de Pierre Conesa : "Les radicalismes religieux, désislamiser le débat"

le mardi 9 novembre à Amhpi Hardoin, 43 rue Charles de Gaulle, Poitiers.

Agrégé d’histoire, ancien haut-fonctionnaire du min. de la Défense, Pierre Conesa écrit régulièrement dans Le Monde diplomatique et diverses revues de relations internationales. Sur la question de la radicalisation du religieux, les salafistes djihadistes concentrent toute notre attention. Or ils ne sont pas les seuls à constituer une menace : il faut aussi s’intéresser aux téléprédicateurs du Conseil évangélique de Trump, aux juifs radicaux du ” Grand Israël “, aux extrémistes bouddhistes et hindouistes… Dans notre monde globalisé, on doit en réalité parler des radicalismes religieux au pluriel.

Gratuit, sur inscription

