Conférence de Philippe Mudry Aix-en-Provence, mercredi 21 février 2024.

La conférence s’emploiera à cerner et à analyser les diverses prises de position des médecins de l’Antiquité grecque et latine par rapport à la fonction de la philosophie dans leur pratique quotidienne.

Dans la fameuse préface de son traité De medicina », une des œuvres médicales majeures de l’Antiquité, Celse (1er siècle après Jésus-Christ) affirme qu’Hippocrate a séparé la médecine de la philosophie. Cette déclaration a soulevé beaucoup de perplexité sinon d’incompréhension. Elle paraît en effet être en contradiction avec la réalité historique de la médecine antique dont les théories, notamment physiologiques et pathologiques, sont manifestement en étroite relation avec les doctrines élaborées par les philosophes. Faut-il en conclure que l’affirmation de Celse est une aberration ?

L’ enquête s’attachera dans un premier temps à retracer les grandes lignes du paysage philosophique dans lequel baigne la médecine antique depuis ses lointaines origines chez les présocratiques jusque dans des traités latins tardifs comme Maladies aiguës et Maladies chroniques de Caelius Aurelianus (4e siècle après Jésus-Christ). Puis, dans un deuxième temps, elle s’emploiera, et c’est là un territoire moins connu, s’agissant en particulier des médecins romains, à cerner et à analyser les diverses prises de position des médecins eux-mêmes par rapport à la fonction de la philosophie dans leur pratique quotidienne ainsi que la façon dont ils situent leur profession par rapport à celle du philosophe.

Enfin, en conclusion, la communication reviendra au point de départ de l’enquête et proposera une nouvelle interprétation du passage controversé de Celse. .

Début : 2024-02-21 18:00:00

En visio-conférence sur la plateforme Zoom.

