Conférence de Philippe Jehin sur le centenaire du Monument aux morts de Rouffach

Le 27 août 1922, voici 100 ans, était inauguré le monument aux morts de Rouffach. Quelques décennies plus tard, un second monument fort différent était édifié. Mais quels morts ? Sous quels uniformes ? Quel message politique est alors véhiculé dans les discours et dans la pierre ? Cette histoire de vieilles pierres apparaît comme le reflet d'une époque, d'une population, de ses traumatismes, de son passé souvent douloureux. Comment le monument aux morts de Rouffach témoigne-t-il de l'histoire mouvementée de la commune et de l'Alsace au XXe siècle ? Philippe Jéhin, agrégé et docteur en histoire, ancien enseignant au Collège Jean Moulin de Rouffach, nous retracera l'histoire des monuments aux morts de Rouffach et leurs messages politiques.

