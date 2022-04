CONFÉRENCE DE PHILIPPE CHARLIER Plombières-les-Bains, 24 juin 2022, Plombières-les-Bains.

En ouverture du festival du livre Les Auteurs au balcon, Philippe Charlier, médecin, auteur et chroniqueur radio, donnera une conférence intitulée ” d’Autopsie des morts célèbres à Picasso sorcier”, suivie d’une séance de dédicaces.

Initiateur et organisateur des colloques internationaux, ses travaux ont porté sur l’étude des restes de Richard Cœur de Lion, d’Agnès Sorel, de Foulque III Nerra d’Anjou, de Diane de Poitiers, des fausses reliques de Jeanne d’Arc, et de la tête présumée d’Henri IV. À ce titre, il est surnommé par la presse « l’Indiana Jones des cimetières ».

Philippe Charlier est également connu du grand public pour avoir participé à plusieurs émissions de télévision sur l’Histoire, notamment Secrets d’histoire sur France 26, Sous les jupons de l’Histoire sur Chérie 25, et sur la médecine, notamment Le Magazine de la santé sur France 5. Il coécrit et présente une série documentaire, Enquête d’ailleurs, coproduite et diffusée par Arte en 2013 et 2015.

