Conférence de Philippe-Alain Michaud, commissaire d’exposition et conservateur au Centre Pompidou, invité du collectif Les Désirables Crac Occitanie,le centre régional d’art contemporain à Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

Conférence de Philippe-Alain Michaud, commissaire d’exposition et conservateur au Centre Pompidou, invité du collectif Les Désirables Crac Occitanie,le centre régional d’art contemporain à Sète, 14 mai 2022, Sète. Conférence de Philippe-Alain Michaud, commissaire d’exposition et conservateur au Centre Pompidou, invité du collectif Les Désirables

Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète, le samedi 14 mai à 18:00

Le collectif Les Désirables ([http://www.lesdesirables.org/](http://www.lesdesirables.org/)) organise son premier événement à Sète durant tout le week-end de la Nuit des Musées, avec des rencontres, des lectures et des performances autour de deux thèmes : – la politique de la langue – la fabrique de l’objet livre. Dans ce cadre et en partenariat avec la Librairie L’Echappée Belle, le Crac Occitanie accueille une conférence exceptionnelle de Philippe-Alain Michaud qui partagera le fruit de ses recherches actuelles sur les liens entre art et cinéma.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Philippe-Alain Michaud partage dans une conférence au Crac Occitanie le fruit de ses recherches actuelles sur les liens entre art et cinéma. Crac Occitanie,le centre régional d’art contemporain à Sète 26, Quai Aspirant Herber, 34200 SÈTE Sète Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Crac Occitanie,le centre régional d'art contemporain à Sète Adresse 26, Quai Aspirant Herber, 34200 SÈTE Ville Sète lieuville Crac Occitanie,le centre régional d'art contemporain à Sète Sète Departement Hérault

Crac Occitanie,le centre régional d'art contemporain à Sète Sète Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete/

Conférence de Philippe-Alain Michaud, commissaire d’exposition et conservateur au Centre Pompidou, invité du collectif Les Désirables Crac Occitanie,le centre régional d’art contemporain à Sète 2022-05-14 was last modified: by Conférence de Philippe-Alain Michaud, commissaire d’exposition et conservateur au Centre Pompidou, invité du collectif Les Désirables Crac Occitanie,le centre régional d’art contemporain à Sète Crac Occitanie,le centre régional d'art contemporain à Sète 14 mai 2022 Crac Occitanie le centre régional d'art contemporain à Sète Sète Sète

Sète Hérault