Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Philippe-Alain Michaud partage dans une conférence au Crac Occitanie le fruit de ses recherches actuelles sur les liens entre art et cinéma.

Le collectif Les Désirables ([http://www.lesdesirables.org/](http://www.lesdesirables.org/)) organise son premier événement à Sète durant tout le week-end de la Nuit des Musées, avec des rencontres, des lectures et des performances autour de deux thèmes :

– la politique de la langue

– la fabrique de l'objet livre. Dans ce cadre et en partenariat avec la Librairie L'Echappée Belle, le Crac Occitanie accueille une conférence exceptionnelle de Philippe-Alain Michaud qui partagera le fruit de ses recherches actuelles sur les liens entre art et cinéma. Free entry within the limit of places available. Saturday 14 May, 18:00

hearing impairment El colectivo Les Désirables (http://www.lesdesirables.org/) organiza su primer evento en Sète durante todo el fin de semana de la Noche de los Museos, con encuentros, lecturas y actuaciones en torno a dos temas: – la política de la lengua – la fábrica del objeto libro.

En este marco y en colaboración con la Librería L'Echappée Belle, el Crac Occitanie acoge una conferencia excepcional de Philippe-Alain Michaud que compartirá el fruto de sus investigaciones actuales sobre los vínculos entre arte y cine. Entrada libre dentro del límite de plazas disponibles. Sábado 14 mayo, 18:00

