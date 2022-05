Conférence de Patrick Bordeaux sur la chapelle de saint-Mexme, 11 septembre 2022, .

Conférence de Patrick Bordeaux sur la chapelle de saint-Mexme

2022-09-11 15:00:00 – 2022-09-11 16:00:00

Les animaux et les hommes de l’Antiquité au Moyen Âge : entre imaginaire et réalité.

Ça vous dit un voyage dans le passé, entre réel et imaginaire ? Ou comment un bout de tissu usagé peut-il nous entrainer très loin dans le temps et dans l’espace, mais aussi au plus profond des relations de l’homme avec son univers, ici et … peut-être demain ?

Adolescents et adultes

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11

Rendez-vous au Carroi

Les animaux et les hommes de l'Antiquité au Moyen Âge : entre imaginaire et réalité.

Ça vous dit un voyage dans le passé, entre réel et imaginaire ? Ou comment un bout de tissu usagé peut-il nous entrainer très loin dans le temps et dans l'espace, mais aussi au plus profond des relations de l'homme

Ça vous dit un voyage dans le passé, entre réel et imaginaire ? Ou comment un bout de tissu usagé peut-il nous entrainer très loin dans le temps et dans l’espace, mais aussi au plus profond des relations de l’homme avec son univers, ici et … peut-être demain ?

