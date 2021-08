Cazères Maison Garonne Cazères, Haute-Garonne Conférence de Pascal Waringo sur les constructions médiévales Maison Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Maison Garonne, le lundi 23 août à 20:30

Constructions Médiévales, techniques et proportions. Conférence par Pascal Waringo (compagnon du tour de France et spécialiste en techniques de construction médiévales). Rendez-vous à 20h30 à la Maison Garonne de Cazères. Organisée par Tasto Mounjetos du Comminges Chancellerie de Saint-Gaudens. Contact et réservation : Gisèle CASIMIR – 06 83 11 13 72 – [gisle.casimir@orange.fr](mailto:gisle.casimir@orange.fr) Pass sanitaire obligatoire.

Sur réservation.

