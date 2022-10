Conférence de Pascal Perrineau Agneaux Agneaux Catégories d’évènement: Agneaux

Manche

Conférence de Pascal Perrineau Agneaux, 22 octobre 2022, Agneaux. Conférence de Pascal Perrineau

Place Pierre de Gouville Agneaux Manche

2022-10-22 15:00:00 – 2022-10-22 Agneaux

Manche Agneaux Rendez-vous le 22 octobre prochain à la médiathèque de la commune d’Agneaux pour la conférence « 2022 : Le grand déménagement politique » de Pascal Perrineau (Professeur à Science Po Paris et spécialiste de la vie politique en France). Entrée gratuite Rendez-vous le 22 octobre prochain à la médiathèque de la commune d’Agneaux pour la conférence « 2022 : Le grand déménagement politique » de Pascal Perrineau (Professeur à Science Po Paris et spécialiste de la vie politique en France). Entrée gratuite +33 2 33 77 31 00 Agneaux

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Agneaux, Manche Autres Lieu Agneaux Adresse Place Pierre de Gouville Agneaux Manche Ville Agneaux lieuville Agneaux Departement Manche

Agneaux Agneaux Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agneaux/

Conférence de Pascal Perrineau Agneaux 2022-10-22 was last modified: by Conférence de Pascal Perrineau Agneaux Agneaux 22 octobre 2022 Agneaux manche Place Pierre de Gouville Agneaux Manche

Agneaux Manche