**Nicolas Vimard**, journaliste-conférencier dans les domaines du jeu vidéo et de la culture japonaise, rédacteur d’articles sur les jeux vidéo publiés sur “Pixel Mook” et “Planète Robots” sera prèsent sous la verrière de la Médiathèque Jean Jaurès pour une conférence : **”Pratique des Jeux Vidéo en direction des parents et des enfants”**. Fan de jeux vidéo et d’électronique depuis sa tendre enfance, Nicolas Vimard est l’auteur de l’exposition consavré aux jeux vidéo “Des Consoles & des Pixels : Histoire(s) du jeu vidéo de A à Z”. Il écrit régulièrement pour des revues spécialisées comme le magazine de nouvelles technologies Planète Robots ou les Editions Pix’n Love. _Avec le concours de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et de Nevers Agglomération._

Gratuit, Entrée libre

