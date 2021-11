Paris Le Palais des congrès de Paris Paris CONFERENCE DE MONSIEUR PREM RAWAT Le Palais des congrès de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Palais des congrès de Paris, le jeudi 18 novembre à 19:00

LE BRUIT DE LA VIE MODERNE PEUT ÊTRE ASSOURDISSANT, NOUS LAISSANT STRESSE ET MAL A L’AISE. L’AUTEUR ET CONFERENCIER **PREM RAWAT** EXPLORE LE MOYEN D’EN BAISSER LE SON AFIN D’APPRENDRE A ECOUTER LE CHANT SUBTIL DE PAIX QUI RAISONNE EN CHACUN DE NOUS. **PREM RAWAT** NOUS MONTRE COMMENT FAIRE TAIRE LE BRUIT DE NOS VIES TREPIDANTES POUR ECOUTER NOTRE PROPRE VOIX INTERIEURE, A LA FOIS UNIQUE ET AUTHENTIQUE.

informations et billetterie au 08 92 050 050(0.35€/min) et sur palaisdescongresdeparis.com

Le Palais des congrès de Paris 2, place de la Porte Maillot 75017 Paris

2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T20:30:00

