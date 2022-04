Conférence de Mme Simone Polak, rescapée des camps d’extermination Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-05-07 13:45:00 – 2022-05-07 16:00:00

Niederbronn-les-Bains

Madame Simone Polak, originaire de Saverne et déportée à Auschwitz à 14 ans, racontera son histoire. Un témoignage indispensable d'une survivante.

