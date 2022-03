Conférence de Mina Mond « L’art Visionnaire et ses origines populaires » Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Conférence de Mina Mond « L’art Visionnaire et ses origines populaires » Bouxwiller, 24 avril 2022, Bouxwiller. Conférence de Mina Mond « L’art Visionnaire et ses origines populaires » Bouxwiller

2022-04-24 15:00:00 – 2022-04-24

Bouxwiller Bas-Rhin EUR L’art Visionnaire est aujourd’hui rattaché de par sa nature transcendante au mouvement plus global de l’Art Brut. Nous allons quitter cette sphère moderne pour nous glisser dans les replis de l’histoire et découvrir ses racines populaires. Intimement lié à des coutumes parfois oubliées dont il ne subsiste qu’une ombre, cet art est pourtant présent depuis presque le début de l’histoire de l’humanité, s’immisçant dans le tissu culturel et social tout au long de notre histoire. Nous allons remonter le fil lors d’un voyage empreint de mysticisme qui marque encore aujourd’hui notre imaginaire collectif. L’art Visionnaire est aujourd’hui rattaché de par sa nature transcendante au mouvement plus global de l’Art Brut. Nous allons quitter cette sphère moderne pour nous glisser dans les replis de l’histoire et découvrir ses racines populaires. L’art Visionnaire est aujourd’hui rattaché de par sa nature transcendante au mouvement plus global de l’Art Brut. Nous allons quitter cette sphère moderne pour nous glisser dans les replis de l’histoire et découvrir ses racines populaires. Intimement lié à des coutumes parfois oubliées dont il ne subsiste qu’une ombre, cet art est pourtant présent depuis presque le début de l’histoire de l’humanité, s’immisçant dans le tissu culturel et social tout au long de notre histoire. Nous allons remonter le fil lors d’un voyage empreint de mysticisme qui marque encore aujourd’hui notre imaginaire collectif. Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Conférence de Mina Mond « L’art Visionnaire et ses origines populaires » Bouxwiller 2022-04-24 was last modified: by Conférence de Mina Mond « L’art Visionnaire et ses origines populaires » Bouxwiller Bouxwiller 24 avril 2022 Bas-Rhin Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin