Conférence de Michelle Perrot » Traitement pénal et pénitentiaire différents suivant le sexe ? » Hotel de ville de Rennes Métropole Rennes, vendredi 8 mars 2024.

Conférence de Michelle Perrot » Traitement pénal et pénitentiaire différents suivant le sexe ? » Hotel de ville de Rennes Métropole Rennes Vendredi 8 mars, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-08 14:00

Fin : 2024-03-08 17:00

Michelle Perrot, pionnière de l’Histoire des femmes spécialiste de l’histoire des prisons et Frédéric Chauvaud, présenteront leurs approches sur les différences de traitements entre hommes et femmes. Vendredi 8 mars, 14h00 1

Très minoritaires, parfois considérées comme les femmes oubliées, leurs conditions de détention sont-elles différentes de celles des hommes ?

En amont, le principe d’égalité face au droit subit-il l’influence des sexes ? le traitement policier est- il différent ? les magistrats ont-ils la même approche ?…

Pour répondre à ces questions, Michelle Perrot, pionnière de l’Histoire des femmes et spécialiste de l’histoire des prisons et Frédéric Chauvaud, spécialiste du crime et de la justice viendront nous dire leurs approches historiques.

Michèle Perrot est une historienne, professeure émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Diderot et militante féministe française.

Organisée avec la ville de Rennes dans le cadre de la journée internationale pour le droit des femmes

Hotel de ville de Rennes Métropole Metro Clémenceau 35000 Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine