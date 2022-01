Conférence de Michel Brunet : »Les origines de l’Homme » Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Saint-Satur Cher Saint-Satur Le paléontologue Michel Brunet (découvreur d’Abel et Toumaï) donnera une conférence publique sur les origines de l’Homme.

Le père du plus vieux préhumain connu au monde à ce jour, foule les terres sancerroises, à votre rencontre. Signatures d’autographes prévue après la conférence.

L'association des géologues du Sancerrois vous propose une conférence du professeur et paléontologue Michel Brunet au Centre socio-culturel de Saint-Satur. contact@geologie-sancerrois.com https://www.geologie-sancerrois.com/

Pass sanitaire et masque obligatoire. Réservation des places possible en ligne sur : https://www.geologie-sancerrois.com

