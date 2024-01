Conférence de Michel Alvarez sur : « La grande peur de 1789 en Béarn » Place d’Armes Navarrenx, vendredi 19 janvier 2024.

Conférence de Michel Alvarez sur : « La grande peur de 1789 en Béarn » Place d’Armes Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

Depuis la fin de 1788, caractérisée par un hiver rigoureux qui gêne le ravitaillement, et le printemps 1789, la crise de subsistance touche la campagne et les villes. La misère, la disette et l’hostilité au régime seigneurial entraînent des troubles populaires. On pille des convois de blé, dans certaines contrées, on brûle des châteaux. Un autre bruit court qui annonce l’entrée de troupes étrangères à la solde des émigrés en France. La peur passée, les villageois exaspérés gardent les armes et se lancent à l’assaut des châteaux afin de brûler les terriers. Dans l’Est du Béarn, ce phénomène a touché la « ribeyre des Gaves » entre Nay et Pau, et, indirectement la vallée d’Ossau. On recense seulement 3 incidents à l’encontre de la noblesse, parmi eux, le marquis de Lons.

Depuis la fin de 1788, caractérisée par un hiver rigoureux qui gêne le ravitaillement, et le printemps 1789, la crise de subsistance touche la campagne et les villes. La misère, la disette et l’hostilité au régime seigneurial entraînent des troubles populaires. On pille des convois de blé, dans certaines contrées, on brûle des châteaux. Un autre bruit court qui annonce l’entrée de troupes étrangères à la solde des émigrés en France. La peur passée, les villageois exaspérés gardent les armes et se lancent à l’assaut des châteaux afin de brûler les terriers. Dans l’Est du Béarn, ce phénomène a touché la « ribeyre des Gaves » entre Nay et Pau, et, indirectement la vallée d’Ossau. On recense seulement 3 incidents à l’encontre de la noblesse, parmi eux, le marquis de Lons.

EUR.

Place d’Armes Mairie, salle du théâtre

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Béarn des Gaves