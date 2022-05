Conférence – De Merkel à Scholz : Un tournant dans la politique Européenne de l’Allemagne ?, 14 mai 2022, .

Conférence – De Merkel à Scholz : Un tournant dans la politique Européenne de l’Allemagne ?

2022-05-14 16:45:00 – 2022-05-14

Cette année, le cinéma allemand revient à Dinard pour 3 jours en mai, clin d’œil printanier avant l’Automnale d’Emeraude Kino.

Emeraude Kino ne pouvait manquer, en ce mois de l’Europe, l’occasion de célébrer la relation entre la France et l’Allemagne.

CONFÉRENCE DE MARION GAILLARD

DE MERKEL À SCHOLZ : UN TOURNANT DANS LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE L’ALLEMAGNE ?

Suivi de l’Happy Hour avec Emeraude Kino à partir de 18 h 30

Le départ d’Angela Merkel à l’automne dernier a été largement commenté dans la presse européenne. Sévèrement critiquée pendant la crise grecque, largement saluée pour son accueil des réfugiés syriens et pour son appui au plan de relance européen, l’ancienne chancelière allemande a dominé la scène politique mondiale pendant 16 ans et beaucoup ont craint que son départ ne laisse un vide dans le leadership européen. Pourtant, son bilan est en réalité très mitigé et la nouvelle coalition au pouvoir à Berlin a dessiné dans son contrat de coalition une ambition forte pour l’Europe que la guerre en Ukraine est venue renforcer.

Marion Gaillard est docteure en Histoire et enseignante, spécialiste des relations franco-allemandes et des questions européennes.

Samedi 14 mai 2022 – 16:45 – Émeraude Cinéma Dinard

Cette année, le cinéma allemand revient à Dinard pour 3 jours en mai, clin d’œil printanier avant l’Automnale d’Emeraude Kino.

Emeraude Kino ne pouvait manquer, en ce mois de l’Europe, l’occasion de célébrer la relation entre la France et l’Allemagne.

CONFÉRENCE DE MARION GAILLARD

DE MERKEL À SCHOLZ : UN TOURNANT DANS LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE L’ALLEMAGNE ?

Suivi de l’Happy Hour avec Emeraude Kino à partir de 18 h 30

Le départ d’Angela Merkel à l’automne dernier a été largement commenté dans la presse européenne. Sévèrement critiquée pendant la crise grecque, largement saluée pour son accueil des réfugiés syriens et pour son appui au plan de relance européen, l’ancienne chancelière allemande a dominé la scène politique mondiale pendant 16 ans et beaucoup ont craint que son départ ne laisse un vide dans le leadership européen. Pourtant, son bilan est en réalité très mitigé et la nouvelle coalition au pouvoir à Berlin a dessiné dans son contrat de coalition une ambition forte pour l’Europe que la guerre en Ukraine est venue renforcer.

Marion Gaillard est docteure en Histoire et enseignante, spécialiste des relations franco-allemandes et des questions européennes.

Samedi 14 mai 2022 – 16:45 – Émeraude Cinéma Dinard

dernière mise à jour : 2022-05-09 par