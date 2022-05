Conférence : “De Massoud à Massoud – 20 ans après Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Germain-Laprade Haute-Loire Saint-Germain-Laprade Haute-Loire Guerre en Afghanistan avec Salavatore Lombardo – grand reporter et écrivain

/ signature/rencontre à la médiathèque de 17h30 à 18h30

conférence au centre culturel à 20h30 mairie.sgl.culture@wanadoo.fr +33 4 71 03 59 22 http://stgermainlaprade.free.fr/ Centre Culturel 2 Rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade

