Marc Namblard, audio naturaliste habitant des Vosges, en résidence au Logelloù pour un projet de création sonore avec la compositrice Christine Groult, proposera une conférence autour de l'audionaturalisme avec projections sonores. Une soirée à mi chemin entre conférence et performance sonore au cours de laquelle, en fonction de la thématique abordée, les auditeurs se retrouveront immergés au coeur d'une forêt primaire ou sur un lac gelé.

